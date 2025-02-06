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06 февраля 2025, 18:05

В Киеве жестоко избили подростка цепями

06 февраля 2025, 18:05
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Иллюстративное фото
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В сети появилось видео, где подростка в Киеве жестоко избивают сверстники. В пабликах пишут, что на встречу его заманили обманом

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

В соцсетях распространяют видео с избиением подростка в Оболонском районе столицы. В частности, есть видео, где группа подростков бьют парня ногами и цепями, а затем хвастаются украденным телефоном. При этом свои лица нападавшие скрыли за масками.

В полиции отметили, что заявлений и сообщений об этом не поступало. Однако уже зарегистрирована информация о драке. Полиция устанавливает все происшествия и его участников.

В местных пабликах пишут, что по предварительным данным, нападавшие познакомились с потерпевшим в интернете, где они притворялись девушкой. На встречу в реальной жизни они пришли в масках и избили молодого человека.

Напомним, ранее в Киеве на парковочной площадке торгово-развлекательного центра подрались девушки. Видео с дракой 19-летней и 16-летней девушек попало в соцсети. Мать несовершеннолетней отказалась писать заявление правоохранителям.

Также сообщалось, что в Сумской области избили подростка. Между несовершеннолетними возник конфликт, переросший в физическую стычку. В результате один парень ударил другого в живот.

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