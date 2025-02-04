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04 февраля 2025, 21:20

На Харьковщине в тюрьму могут отправить мужчину, избивавшего своего пожилого отца

04 февраля 2025, 21:20
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Фото: Нацполиция
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48-летний мужчина угрожал своему отцу расправой. В частности, он избил пенсионера. Теперь ему сообщили о подозрении

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

По информации полиции, 48-летний житель Харькова угрожал физической расправой своему 80-летнему отцу. Впоследствии он просто избил пенсионера. Теперь в суде было принято решение о наказании злоумышленника.

"Полицейские сектора противодействия домашнему насилию Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области выяснили все обстоятельства нарушения, собрали материалы для открытия уголовного производства и вынесли 48-летнему обидчику срочное запретительное предписание со всеми запретительными мерами", - сообщили правоохранители.

Напомним, что ранее в Киевской области задержали мужчину, который бросил коктейль молотова в газовую службу. Оказалось, что все произошло из-за конфликта мужчины и "газовиков". Его разозлило то, что ему отключали услугу из-за долгов. Тогда он сделал молотовый коктейль и бросил в их трактор. Спецтранспорт загорелся.

Также сообщалось, что во Львовской области мужчина до смерти забил свою мать. Произошел конфликт между 34-летним мужчиной и его 57-летней матерью. В результате ссоры он жестоко ее избил, нанеся травмы, несовместимые с жизнью.

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