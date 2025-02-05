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05 февраля 2025, 23:40

На Прикарпатье женщина ударила сестру ножом в грудь

05 февраля 2025, 23:40
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Фото: Нацполиция
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Жительница Прикарпатья была на застолье со своей сестрой. Когда между ними начался конфликт – она схватила нож и нанесла сестре удар.

Об этом сообщает Нацполиция Ивано-Франковской области, передает RegioNews.

По данным стражей порядка, во время застолья между родными сестрами возник конфликт. В результате женщина схватила нож и нанесла 35-летней сестре удар.

Впоследствии нападавшая сама побежала к соседям и попросила вызвать медиков. Правоохранители задержали женщину. Суд избрал ей меру пресечения - домашний арест.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве мужчина напал с ножом на знакомого, выгуливавшего собаку. Оказалось, что у них уже были неприязненные отношения. Когда они встретились на улице, подозреваемый нанес ему ножом удары в живот и грудь.

Также сообщалось, что жительница Одессы напала с ножом на соперницу из-за ревности. К 22-летнему парню в гости пришла 20-летняя бывшая девушка, чтобы забрать собаку. Однако у нее произошел конфликт с его 29-летней женщиной. Тогда старшая женщина схватила нож и ударила соперницу в грудь.

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