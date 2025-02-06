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06 февраля 2025, 19:15

Обещали женщин и интим: в Киеве разоблачили заключенных, зарабатывавших на фейковых объявлениях

06 февраля 2025, 19:15
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Фото: Нацполиция
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Заключенные публиковали в интернете фейковые объявления от имени женщин. Они обещали клиентам интим, но по факту – просто выманивали деньги

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Разоблачили заключенных, которые прямо в тюрьме зарабатывали деньги на аферах в интернете. Они давали объявления от имени женщин о предоставлении интимных услуг.

Деньги от "клиентов" они получали на банковские карты. После оплаты аферисты сразу блокировали пользователей. По данным правоохранителей, заключенные зарабатывали не менее года. Они ведь понимали, что обманутые клиенты вряд ли обратятся в полицию.

Чтобы объявления выглядели правдоподобными, они привлекли женщину, которая общалась с "клиентами" через мессенджеры.

"При процессуальном руководстве Печерской окружной прокуратуры г. Киева сообщено о подозрении четырем лицам, которые, отбывая наказание в колониях в Житомирской области, организовали мошенническую схему под видом предоставления интимных услуг (ч. 2 ст. 190 УК Украины)", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, ранее в Киеве разоблачили аферистов, продававших чужие квартиры. Злоумышленники искали одиноких людей, а затем уговаривали их продать квартиры. Обманом аферисты получали документы на чужое жилье, продавали квартиры, а владельцы – оказывались на улице.

Также сообщалось, что разоблачен аферист из Харькова. Он размещал фейковые объявления о вывозе людей, животных, вещей, в том числе с прифронтовых территорий. В результате люди платили ему, а он исчезал. В целом аферист обманул людей почти на 50 тысяч гривен.

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