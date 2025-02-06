Фото: Нацполіція

Ув'язнені публікували в інтернеті фейкові оголошення від імені жінок. Вони обіцяли клієнтам інтим, але по факту - просто виманювали гроші

Про це повідомляє Київська міська прокуратура, передає RegioNews.

Викрили ув'язнених, які прямо у тюрмі заробляли гроші на аферах в інтернеті. Вони давали оголошення від імені жінок про надання інтимних послуг.

Гроші від "клієнтів" вони отримували на банківські картки. Після оплати аферисти одразу блокували користувачів. За даними правоохоронців, ув'язнені заробляли так щонайменше рік. Адже вони розуміли, що ошукані клієнти навряд чи звернуться до поліції.

Для того, щоб оголошення виглядали правдоподібними, вони залучили жінку, яка спілкувалась з "клієнтами" через месенджери.

"За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва повідомлено про підозру чотирьом особам, які, відбуваючи покарання в колоніях на Житомирщині, організували шахрайську схему під виглядом надання інтимних послуг (ч. 2 ст. 190 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше в Києві викрили аферистів, які продавали чужі квартири. Зловмисники шукали самотніх людей, а потім вмовляли їх продати квартири. Обманом аферисти отримували документи на чуже житло, продавали квартири, а власники - опинялися на вулиці.

Також повідомлялося, що викрито афериста з Харкова. Він розміщував фейкові оголошення щодо вивезення людей, тварин, речей, в тому числі з прифронтових територій. У результаті люди платили йому, а він зникав. Загалом аферист ошукав людей на майже 50 тисяч гривень.