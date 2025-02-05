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В сети часто злоумышленники притворяются журналистами или представителями разных организаций. Жертвами аферистов нередко становятся пропавшие без вести родственники граждан

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины, передает RegioNews.

Правоохранители отметили, что аферисты часто используют эмоциональное состояние людей. Поэтому они могут притворяться волонтерами, журналистами, представителями государственных органов и организаций. Однако, в конце концов, у них одна цель: получить личные данные и деньги человека.

Рекомендации МВД, как защититься от мошенников :

Проверять источники информации - доверять следует только официальным ресурсам;

Не разглашать личные или финансовые данные незнакомым лицам;

Не доверять подозрительным предложениям – особенно в случаях, когда требуют оплатить что-либо.

Следует отметить, что недавно правоохранители заявили о новой схеме аферистов . В соцсетях злоумышленники публикуют фейковые сообщения о том, что якобы изменяется формат выплат пенсий. В результате аферисты "советуют заполнить анкету". Однако пенсионеры не получат выплаты, а только лишатся своих банковских данных. Правоохранители призывают не делиться ни с кем личной информацией.