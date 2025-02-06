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06 февраля 2025, 01:22

Заработали на асфальте полмиллиона: в столице объявили о подозрении чиновнице из-за ремонта дорог

06 февраля 2025, 01:22
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители выяснили, что коммунальное предприятие заказало асфальтобетонную поставку с завышенной стоимостью более чем на 600 тысяч гривен. В общей сложности было вложено более 4 миллионов гривен

Об этом сообщает Прокуратура Киевской области, передает RegioNews .

О подозрении сообщили руководительнице отдела КП "ШЭУ Святошинского района г. Киев. По информации правоохранителей, в ноябре 2023 года КП заключило соглашение с частной организацией на поставку асфальтобетонной смеси на сумму более 4 миллионов гривен.

"По данным следствия, чиновницей при разработке и утверждении тендерной документации не было должным образом организовано изучение среднерыночных цен на соответствующие товары, что привело к закупке смеси по завышенной цене", - отметили в прокуратуре.

По подсчетам экспертизы, стоимость асфальтобетонной смеси завысили более чем на 600 тысяч гривен.

Напомним, ранее стало известно, что в столице будут судить экс-чиновника через озеро на Подоле. По данным правоохранителей, он был в сговоре с директором подрядной организации. Речь идет о работах на озере Голубе в Подольском районе столицы. Работы в полном объеме не были выполнены, зато деньги были перечислены. Ущерб для бюджета составляет более 200 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Винницкой области чиновник ГСЧС закупил спецсредства по завышенным ценам. По данным правоохранителей, его действия привели к ущербу государства почти на 3 миллиона гривен.

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