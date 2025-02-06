На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.

Правоохранители установили, что руководитель, основатель и финансовый директор строительной компании наладили преступную схему незаконного обогащения, связанную со строительством многоквартирного дома в Черновцах.

Мужчины, не имея разрешений на пользование земельным участком, осуществление строительных работ и права на продажу объектов недвижимости, приступили к строительству многоэтажки.

На стадии частичного строительства жилого дома аферисты начали привлекать инвесторов и заключать договоры купли-продажи на квартиры. Однако, когда большинство жилищ в этом многоквартирном комплексе было продано, строительные работы были приостановлены. Вырученные от инвесторов средства, а это 280 миллионов гривен, "строители" использовали на собственные нужды.

Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачили подпольное производство бытовой химии. Сумма ущерба составляет более 3 млн грн.