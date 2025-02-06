На Буковине "строители" обманули инвесторов на 280 миллионов гривен
Противоправные действия руководства строительной компании разоблачили правоохранители Черновицкой области. Обвиняемым грозит до 12 лет лишения свободы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции Черновицкой области.
Правоохранители установили, что руководитель, основатель и финансовый директор строительной компании наладили преступную схему незаконного обогащения, связанную со строительством многоквартирного дома в Черновцах.
Мужчины, не имея разрешений на пользование земельным участком, осуществление строительных работ и права на продажу объектов недвижимости, приступили к строительству многоэтажки.
На стадии частичного строительства жилого дома аферисты начали привлекать инвесторов и заключать договоры купли-продажи на квартиры. Однако, когда большинство жилищ в этом многоквартирном комплексе было продано, строительные работы были приостановлены. Вырученные от инвесторов средства, а это 280 миллионов гривен, "строители" использовали на собственные нужды.
Им инкриминируют совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2, 3, 4 ст. 190 (Мошенничество), ч. 3 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем) и ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Ивано-Франковской области разоблачили подпольное производство бытовой химии. Сумма ущерба составляет более 3 млн грн.