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04 февраля 2025, 16:36

В Киеве водитель в военной форме наехала на полицейского

04 февраля 2025, 16:36
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Фото: Нацполиция
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К стражам порядка обратились с жалобой, что женщина в военной форме на авто заблокировала выезд из распределительного центра. Однако когда полицейские приехали – ситуация переросла в конфликт

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

4 февраля на линию 102 обратились киевляне с жалобой о том, что водитель автомобиля Smart, одетая в военную форму, заблокировала въезд в распределительный центр Дарницкого района. Правоохранители выехали по адресу, чтобы разобраться в ситуации. Там они обнаружили женщину, которая конфликтовала с военнослужащими.

Оказалось, что женщина не находится на военной службе и не имеет никакого отношения к военным формированиям. Поэтому правоохранители попросили ее уехать и не усложнять движение транспорта. Однако она начала агрессивно вести себя, а в результате – совершила наезд на работника полиции.

"Нарушительница задержана в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос по поводу уведомления ей о подозрении по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. За совершенное ей грозит до пяти лет лишением свободы", - сообщили правоохранители.

Напомним, ранее в Кировоградской области задержали водитель. Женщина за рулем оказалась пьяна, что было подтверждено проверкой из Drager. Однако она так испугалась штрафа, что предложила правоохранителям взятку – 10 тысяч гривен.

Также сообщалось, что в Одесской области будут судить мужчину, который машиной наехал на девушку и оставил без помощи. Известно, что водитель превысил скорость и наехал на 17-летнюю девочку, когда она переходила дорогу. После ДТП он просто скрылся, не оказав ей помощи.

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