фото: Полиция Ровенской области

Автопроисшествие случилось вчера, 4 февраля в поселке Гоща на улице Независимости

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенщины, передает RegioNews.

Полицейские установили, что водитель автомобиля Volkswagen Passat, 37-летний местный житель, выехал на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилем Nissan под управлением 52-летнего жителя Гощи. От удара в последнем транспортном средстве оторвалось колесо, повредившее позади него "Hyundai".

В это время 37-летний водитель Volkswagen Passat потерял контроль над управлением авто, в результате чего легковушка врезалась в припаркованную на обочине Daewoo Matiz.

В медучреждение с ушибом грудной клетки доставили 52-летнего водителя Nissan. В настоящее время он проходит дополнительное обследование.

У водителя автомобиля Volkswagen Passat правоохранители обнаружили признаки алкогольного опьянения: 1,79 промилле.

Правоохранители составили 2 админпротокола по ст.124 и ст.130 КУоАП.

Напомним, на днях в Полтавской области Toyota влетела в автоцистерну: есть погибший и пострадала.

Также мы сообщали, что в Запорожье водитель наехал на пешехода. 65-летний пешеход, к сожалению, скончался от полученных травм. Правоохранители ищут свидетелей инцидента.