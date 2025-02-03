фото: СБУ

СБУ и Нацполиция предотвратили новые попытки незаконного сбыта оружия и боеприпасов в разных регионах Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Задержаны 15 дельцов, пытавшихся продать криминалитету "трофейные" средства поражения, вывозимые из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.

В Полтавской области разоблачили местного дельца, организовавшего во дворе своего дома подпольную мастерскую по восстановлению боевых свойств стрелкового оружия, в том числе снайперского, для дальнейшего сбыта.

Кроме того, задержан рецидивист, желавший сбыть партию боевых гранат. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, он привлек 17-летнюю знакомую, которая от его имени предлагала товар потенциальным клиентам.

Отмечается, что ранее фигурант уже сидел в тюрьме за торговлю оружием и наркотиками.

На Закарпатье задержали четырех торговцев оружием, которые действовали отдельно друг от друга. Трое из них ранее отбывали тюремные сроки за кражи и сбыт наркотиков.

В этот раз дельцы пытались продать в разных частях региона более 1,5 кг тротила с электродетонаторами, а также боевые гранты и российские автоматы АК-12 с боеприпасами.

В Херсонской области задержали жителя Кировоградской области, который прибыл в южный регион, чтобы сначала купить, а затем продавать противотанковые мины из деоккупированных районов.

На Буковине задержали демобилизованного военного, который привез "трофейные" образцы из фронтовых районов востока Украины. Также разоблачены 6 дельцов, которые пытались организовать свой канал нелегального сбыта оружия и взрывчатки в западном регионе.

Фигурантам объявили подозрение. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

После проведения экспертиз все изъятые средства поражения будут направлены на нужды ВСУ.

Напомним, ранее правоохранители задержали 10 дельцов, пытавшихся продать "трофейные" средства поражения представителям криминалитета.