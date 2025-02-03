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03 февраля 2025, 15:06

Пытались продать "трофейное оружие": задержаны 15 дельцов, среди них – демобилизованный военный

03 февраля 2025, 15:06
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фото: СБУ
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СБУ и Нацполиция предотвратили новые попытки незаконного сбыта оружия и боеприпасов в разных регионах Украины

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Задержаны 15 дельцов, пытавшихся продать криминалитету "трофейные" средства поражения, вывозимые из фронтовых районов или бывших зон боевых действий.

В Полтавской области разоблачили местного дельца, организовавшего во дворе своего дома подпольную мастерскую по восстановлению боевых свойств стрелкового оружия, в том числе снайперского, для дальнейшего сбыта.

Кроме того, задержан рецидивист, желавший сбыть партию боевых гранат. Чтобы не попасть в поле зрения правоохранителей, он привлек 17-летнюю знакомую, которая от его имени предлагала товар потенциальным клиентам.

Отмечается, что ранее фигурант уже сидел в тюрьме за торговлю оружием и наркотиками.

На Закарпатье задержали четырех торговцев оружием, которые действовали отдельно друг от друга. Трое из них ранее отбывали тюремные сроки за кражи и сбыт наркотиков.

В этот раз дельцы пытались продать в разных частях региона более 1,5 кг тротила с электродетонаторами, а также боевые гранты и российские автоматы АК-12 с боеприпасами.

В Херсонской области задержали жителя Кировоградской области, который прибыл в южный регион, чтобы сначала купить, а затем продавать противотанковые мины из деоккупированных районов.

На Буковине задержали демобилизованного военного, который привез "трофейные" образцы из фронтовых районов востока Украины. Также разоблачены 6 дельцов, которые пытались организовать свой канал нелегального сбыта оружия и взрывчатки в западном регионе.

Фигурантам объявили подозрение. Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 7 лет тюрьмы.

После проведения экспертиз все изъятые средства поражения будут направлены на нужды ВСУ.

Напомним, ранее правоохранители задержали 10 дельцов, пытавшихся продать "трофейные" средства поражения представителям криминалитета.

СБУ задержание продажа оружие трофейное оружие
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