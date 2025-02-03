В Киеве разоблачили схему по присвоению почти 1,5 млн грн на ремонте укрытия лицея
Правоохранители разоблачили еще одну схему хищения бюджетных средств, которыми распоряжается Киевская городская госадминистрация
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.
Чиновники одной из районных администраций Киева присвоили из городского бюджета почти 1,5 млн гривен, которые предназначались на ремонт подземного укрытия для лицея в центре города.
К организации сделки причастна глава местного управления образования. Чиновница привлекла к "схеме" директора аффилированной строительной компании.
Весной 2022 года чиновница заключила с ним договор на капитальный ремонт подземного укрытия лицея почти на 4 млн гривен. Впрочем за год реконструкции фигуранты украли 38% от этой суммы. Для реализации "схемы" чиновница и подрядчик искусственно завысили стоимость работ, а после их завершения подписали соответствующие акты.
Чтобы "прикрыть" сделку, чиновница привлекла еще одного подельника – инженера технадзора, который сделал фиктивный вывод на соответствие потраченных средств к сделанному ремонту.
Комплексная судебно-строительная и экономическая экспертизы подтвердили факты преступлений со стороны фигурантов.
Всем троим злоумышленникам объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Напомним, в Харьковской области чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог.