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Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Чиновники одной из районных администраций Киева присвоили из городского бюджета почти 1,5 млн гривен, которые предназначались на ремонт подземного укрытия для лицея в центре города.

К организации сделки причастна глава местного управления образования. Чиновница привлекла к "схеме" директора аффилированной строительной компании.

Весной 2022 года чиновница заключила с ним договор на капитальный ремонт подземного укрытия лицея почти на 4 млн гривен. Впрочем за год реконструкции фигуранты украли 38% от этой суммы. Для реализации "схемы" чиновница и подрядчик искусственно завысили стоимость работ, а после их завершения подписали соответствующие акты.

Чтобы "прикрыть" сделку, чиновница привлекла еще одного подельника – инженера технадзора, который сделал фиктивный вывод на соответствие потраченных средств к сделанному ремонту.

Комплексная судебно-строительная и экономическая экспертизы подтвердили факты преступлений со стороны фигурантов.

Всем троим злоумышленникам объявили подозрение по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

Фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Напомним, в Харьковской области чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог.