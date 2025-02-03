В Киеве значительно подорожал проезд в пригородных маршрутках
Теперь доехать из Вишневого до метро стоит 50 грн, из Боярки - 65 грн и 45 из ЖК "София"
Об этом пишут местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
С 1 февраля в столице подорожал проезд в пригородных маршрутках. Стоимость билета выросла на 15–20 гривен. Объявление о новых ценах уже появилось в салонах автобусов. Перевозчики объясняют это решение экономическими причинами.
Стоимость обновленных цен маршрутки 742.
Стоимость маршрутки – 304.
Жители Вишневого возмущаются в соцсетях и сетуют на отсутствие муниципального транспорта.
Напомним, киевляне обратились к городским властям с просьбой создать возможность для пассажиров отслеживать движение городского транспорта.
В частности, чтобы люди могли видеть онлайн приближение маршруток к нужным остановкам в режиме реального времени. Такая функция доступна для коммунального транспорта, но не для маршруток.