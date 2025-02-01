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01 лютого 2025, 13:24

22-річна російська агентка готувала теракт у центрі Києва

01 лютого 2025, 13:24
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фото: СБУ
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СБУ затримала агентку рф, яка готувала теракт у центрі столиці

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу СБУ.

Зазначається, дівчина готувала підрив вибухівки біля будівлі одного із структурних підрозділів Служби безпеки. Ця локація наразі не використовується співробітниками спецслужби. Втім, потенційний теракт міг призвести до великих жертв серед цивільних перехожих у центральній частині міста.

На місці події у затриманої виявили сумку із саморобною вибухівкою потужністю 7 кг у тротиловому еквіваленті.

Такого заряду достатньо, щоб серйозно пошкодити будівлю і завдати смертельного ураження людям, які перебувають навколо епіцентру вибуху, зазначили фахівці.

Для підготовки теракту рашисти дистанційно завербували 22-річну наркозалежну зі Львова, яка шукала "швидкі" гроші на Телеграм-каналах.

За вказівкою окупантів дівчина приїхала до Києва, де її російський куратор завчасно орендував для неї квартиру у центрі міста.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження і затримали зловмисницю "на гарячому", коли вона забрала із схованки сумку з вибухівкою і прямувала до орендованої квартири.

Під час обшуку у затриманої додатково вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з російською спецслужбою.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (готування до вчинення терористичного акту, вчинене за попередньою змовою групою осіб);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмисниця перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, напередодні СБУ затримала жителя Черкас, який допомагав росіянам готувати удари по регіону.

Також ми повідомляли, що в Харкові затримали пару коригувальників. У перервах між завданнями від окупантів пара торгувала наркотиками.

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