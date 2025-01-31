фото: СБУ

Сразу после задержания СБУ водитель автомобиля признался, что они с депутатом Полтавского облсовета Дядиком планировали убийство

Об этом сообщил один из телеграмм-каналов, передает RegioNews.

На видео мужчина рассказывает о деталях покушения и других соучастниках.

Напомним, депутата Полтавского областного совета Олега Дятика разоблачили на организации заказного убийства. Он хотел ликвидировать владельца местной агрокомпании для дальнейшего присвоения его бизнесу. Депутат привлек своего водителя. За физическую расправу над аграрием он пообещал своему подчиненному 20 тысяч долларов.