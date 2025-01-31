Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Злоумышленник звонил по телефону на 102 и сообщал правоохранителям, что он заложил взрывчатку в одном из зданий столицы и намерен в ближайшее время привести ее в действие. Информация оказалась ложной.

После этого полиция нашла "минера". Им оказался 44-летний мужчина из Донецкой области, проживающий в столице. Свои действия он адекватно объяснить не смог.

За ложное сообщение об угрозе безопасности граждан мужчину задержали. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве неизвестные сообщали о минировании столичной гимназии . В сети публиковали видео, где все учащиеся и работники были эвакуированы.

Также недавно были сообщения о минировании одного из изданий Днепропетровской области . Однако впоследствии эта информация оказалась ошибочной.