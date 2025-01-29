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29 января 2025, 17:15

В Днепропетровской области "заминировали" больницы, горсовет и редакции интернет-изданий

29 января 2025, 17:15
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фото: rbc.ua
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В Кривом Роге городской совет, медучреждения и ряд местных медиа получили письма о минировании

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Детектор медиа".

По словам исполнительного директора онлайн медиа "Первый Криворожский/1KR.UA" Софии Скибы, их издание получило уведомление о минировании редакции, однако информация не подтвердилась.

Такое же сообщение получили местные телеканал "Первый городской", сайт "Свои Кривой Рог".

Кроме того, злоумышленники "заминировали" здания Криворожского городского совета и городских больниц №1, 4, 9, 10, 17.

По словам анонимного отправителя, после активации взрывчаток, он совершит самоубийство.

Ранее волынская журналистка Ольга Булковская получила электронное письмо с угрозами о заминировании здания, где оно работает.

Напомним, в Ровенской области женщина "заменила" ТЦК. Правоохранители разыскали злоумышленницу. Ей может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы. По словам женщины, в момент звонка она находилась в состоянии алкогольного опьянения.

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