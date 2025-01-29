В Днепропетровской области "заминировали" больницы, горсовет и редакции интернет-изданий
В Кривом Роге городской совет, медучреждения и ряд местных медиа получили письма о минировании
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Детектор медиа".
По словам исполнительного директора онлайн медиа "Первый Криворожский/1KR.UA" Софии Скибы, их издание получило уведомление о минировании редакции, однако информация не подтвердилась.
Такое же сообщение получили местные телеканал "Первый городской", сайт "Свои Кривой Рог".
Кроме того, злоумышленники "заминировали" здания Криворожского городского совета и городских больниц №1, 4, 9, 10, 17.
По словам анонимного отправителя, после активации взрывчаток, он совершит самоубийство.
Ранее волынская журналистка Ольга Булковская получила электронное письмо с угрозами о заминировании здания, где оно работает.
Напомним, в Ровенской области женщина "заменила" ТЦК. Правоохранители разыскали злоумышленницу. Ей может грозить от 4 до 8 лет лишения свободы. По словам женщины, в момент звонка она находилась в состоянии алкогольного опьянения.