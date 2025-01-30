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Об этом сообщили местные СМИ, передает RegioNews.

Киевский 246 лицей получил письмо с угрозой расстрела всех присутствующих в заведении. Он также заявил, что ущерб заминирован. Неизвестный требует миллион гривен на карту.

На видео в соцсетях можно увидеть, что всех учащихся и работников вывели на улицу.

Напомним, что 29 января "заминирование" проходило на Днепропетровщине. Там письма о заминировании получили городской совет Кривого Рога, медучреждения и ряд местных медиа.

Исполнительный директор медиа "Первый Криворожский" София Скиба сообщила, что действительно было получено сообщение о заминировании редакции. Но впоследствии эта информация не подтвердилась.