В Ровно водитель маршрутки избил школьника: полиция расследует инцидент

иллюстративное фото: Нацполиция

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Ровенской области, передает RegioNews.

По словам подростка, он получил удар от водителя маршрутки. После осмотра в больнице молодого человека отпустили домой. Мать ребенка обратилась в полицию с заявлением, требуя привлечь виновника к ответственности.

В ходе предварительного расследования выяснилось, что конфликт возник из-за оплаты проезда. По словам и водителя, и самого парня, последний пытался проехать бесплатно, не имея ученического билета.

Кормчий сказал юноше оплатить проезд, после чего подросток бросил деньги и, выходя из маршрутки, оскорбил его нецензурными словами.

Уже на улице школьник начал стучать ногами по маршрутке. 58-летний водитель не сдержался и ударил подростка ладонью по щеке. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Ровно был оштрафован водитель, который во время ежедневной минуты молчания в центре города проигнорировал требование об остановке движения.