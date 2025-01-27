Фото: Нацполиция

Пока предприниматели выгружали свой товар на ярмарке, мужчина обворовал их авто и скрылся.

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Это произошло в Святошинском районе столицы во время ярмарки. Два предпринимателя приехали туда и выгружали свой товар. Тем временем мужчина угнал из их машин наличные деньги на сумму 10 000 гривен, мобильный телефон и личные вещи. Правоохранители задержали злоумышленника.

Вором оказался 53-летний киевлянин, ранее уже имевший проблемы с законом. Полицейские забрали у него все, что он украл. Теперь мужчина оказался под стражей. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Ранее в Харькове 19-летний студент обокрал магазин с оружием . Парень попросил продавцов показать ему устройство для отстрела патронов, снаряженных резиновыми шарами, а затем скрылся вместе с товаром. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Также сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, который обворовал военных . Он познакомился с ними в хостеле.