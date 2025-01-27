В Киевской области женщины за 18 500 долларов продавали фиктивные браки и инвалидность

фото: Прессслужба Киевской городской прокуратуры

Киевская городская прокуратура разоблачила двух женщин, организовавших схему по незаконной переправке мужчин призывного возраста за границу

Как передает RegioNews, об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Как стало известно, жительница Киевской области через социальные сети находила мужчин, желавших избежать мобилизации и уехать за границу. Женщина предлагала оформление группы инвалидности или заключение фиктивного брака с лицом, имеющим инвалидность.

За услуги по оформлению медицинской справки по определению группы инвалидности злоумышленница требовала 18 500 долларов США.

Впоследствии женщина сообщила, что оформление инвалидности достаточно сложная процедура и предложила жениться на 40-летней жительнице Киевщины, за что дополнительно попросила 3800 долларов США, а также ежемесячно выделять новоиспеченной "жене" по 10 000 гривен.

После заключения брака с помощью сервиса "Брак за сутки" организаторов схемы задержали.

Им грозит лишение свободы сроком до 9 лет.

Ранее на Волыни разоблачили мужчин , которые продавали военнообязанным лицам маршруты для бегства за границу.

Напомним, в Полтаве чиновник местной ОВА помогала мужчинам выезжать за границу . Свои "услуги" она оценила в 10 000 долларов.