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27 січня 2025, 11:30

На Київщині жінки за 18 500 доларів продавали фіктивні шлюби та інвалідність

27 січня 2025, 11:30
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фото: Пресслужба Київської міської прокуратури
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Київська міська прокуратура викрила двох жінок, які організували схему з незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон

Як передає RegioNews, про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури.

Як стало відомо, жителька Київщини через соціальні мережі знаходила чоловіків, які бажали уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Жінка пропонувала оформлення групи інвалідності або укладання фіктивного шлюбу з особою, яка має інвалідність.

За послуги з оформлення медичної довідки з визначенням групи інвалідності зловмисниця вимагала 18 500 доларів США.

Згодом жінка повідомила, що оформлення інвалідності досить складна процедура і запропонувала одружитися із 40-річною мешканкою Київщини, за що додатково попросила 3800 доларів США, а також щомісячно виділяти новоспеченій "дружині" по 10 000 гривень.

Після укладання шлюбу за допомогою сервісу "Шлюб за добу" організаторів схеми затримали.

Їм загрожує позбавлення волі на строк до 9 років.

Раніше на Волині викрили чоловіків, які продавали військовозобов’язаним особам маршрути для втечі за кордон.

Нагадаємо, у Полтаві посадовиця місцевої ОВА допомагала чоловікам виїжджати за кордон. Свої "послуги" вона оцінила у 10 000 доларів.

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