В Полтаве чиновница ОВА за 10 тысяч долларов помогала военным выезжать за границу
СБУ ликвидировала очередные схемы уклонения от мобилизации: среди организаторов – чиновница Департамента Полтавской ОВА
Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует RegioNews.
Чиновница Департамента здравоохранения Полтавской ОВО помогала мужчинам "списаться" с учета и выехать за границу. Фигурантка подыскивала среди своих знакомых военных, желающих избежать службы.
Используя должностное положение и личные контакты, организатор схемы получала фиктивные справки о неудовлетворительном состоянии здоровья "клиентов". Эти документы становились основанием для оформления ІІ группы инвалидности для действующих военных и последующего снятия их с военного учета для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.
Стоимость услуги чиновница оценивала в 10 тысяч долларов.
Правоохранители изъяли документацию и средства связи с доказательствами противоправной деятельности во время обысков.
Другую схему организовали дельцы из Полтавской и Днепропетровской областей. Они искали среди своих знакомых лиц призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации.
Фигуранты готовили для военнообязанных поддельные удостоверения сотрудников ГСЧС, которые должны были обезопасить от ТЦК и СП в случае проверки документов. Стоимость такой "услуги" составила 3 тысячи долларов.
Организатора схемы, жителя Кременчуга Полтавской области, задержали во время передачи фейкового удостоверения.
В ходе обысков, проведенных по месту жительства и в машинах фигурантов, выявили доказательства совершения преступления. Двум дельцам сообщили о подозрении.
По обеим разоблаченным схемам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступлений и причастных лиц.
Напомним, ранее сотрудники Нацполиции разоблачили еще десятки схем для уклонения от мобилизации в 19 регионах. Было проведено 270 обысков.