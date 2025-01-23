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23 января 2025, 07:59

В Полтаве чиновница ОВА за 10 тысяч долларов помогала военным выезжать за границу

23 января 2025, 07:59
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фото: СБУ
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СБУ ликвидировала очередные схемы уклонения от мобилизации: среди организаторов – чиновница Департамента Полтавской ОВА

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует RegioNews.

Чиновница Департамента здравоохранения Полтавской ОВО помогала мужчинам "списаться" с учета и выехать за границу. Фигурантка подыскивала среди своих знакомых военных, желающих избежать службы.

Используя должностное положение и личные контакты, организатор схемы получала фиктивные справки о неудовлетворительном состоянии здоровья "клиентов". Эти документы становились основанием для оформления ІІ группы инвалидности для действующих военных и последующего снятия их с военного учета для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Стоимость услуги чиновница оценивала в 10 тысяч долларов.

Правоохранители изъяли документацию и средства связи с доказательствами противоправной деятельности во время обысков.

Другую схему организовали дельцы из Полтавской и Днепропетровской областей. Они искали среди своих знакомых лиц призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации.

Фигуранты готовили для военнообязанных поддельные удостоверения сотрудников ГСЧС, которые должны были обезопасить от ТЦК и СП в случае проверки документов. Стоимость такой "услуги" составила 3 тысячи долларов.

Организатора схемы, жителя Кременчуга Полтавской области, задержали во время передачи фейкового удостоверения.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства и в машинах фигурантов, выявили доказательства совершения преступления. Двум дельцам сообщили о подозрении.

По обеим разоблаченным схемам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступлений и причастных лиц.

Напомним, ранее сотрудники Нацполиции разоблачили еще десятки схем для уклонения от мобилизации в 19 регионах. Было проведено 270 обысков.

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