фото: СБУ

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, информирует RegioNews.

Чиновница Департамента здравоохранения Полтавской ОВО помогала мужчинам "списаться" с учета и выехать за границу. Фигурантка подыскивала среди своих знакомых военных, желающих избежать службы.

Используя должностное положение и личные контакты, организатор схемы получала фиктивные справки о неудовлетворительном состоянии здоровья "клиентов". Эти документы становились основанием для оформления ІІ группы инвалидности для действующих военных и последующего снятия их с военного учета для беспрепятственного пересечения государственной границы Украины.

Стоимость услуги чиновница оценивала в 10 тысяч долларов.

Правоохранители изъяли документацию и средства связи с доказательствами противоправной деятельности во время обысков.

Другую схему организовали дельцы из Полтавской и Днепропетровской областей. Они искали среди своих знакомых лиц призывного возраста, которые хотели избежать мобилизации.

Фигуранты готовили для военнообязанных поддельные удостоверения сотрудников ГСЧС, которые должны были обезопасить от ТЦК и СП в случае проверки документов. Стоимость такой "услуги" составила 3 тысячи долларов.

Организатора схемы, жителя Кременчуга Полтавской области, задержали во время передачи фейкового удостоверения.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства и в машинах фигурантов, выявили доказательства совершения преступления. Двум дельцам сообщили о подозрении.

По обеим разоблаченным схемам продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств совершения преступлений и причастных лиц.

Напомним, ранее сотрудники Нацполиции разоблачили еще десятки схем для уклонения от мобилизации в 19 регионах. Было проведено 270 обысков.