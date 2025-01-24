На Волыни задержаны злоумышленники, которые продавали мужчинам маршруты для побега за границу

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

Как стало известно, злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли украинским мужчинам информацию о маршрутах движения и доставляли их на место старта. Подозреваемые – четыре человека из Ровенской и Винницкой областей.

Во время обысков, проведенных по месту их жительства, правоохранители изъяли 3 автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 000 долларов США.

Сколько стоили такие "услуги" – не сообщается.

По данному факту продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу. Одному из пособников организатора схемы объявлено о подозрении.

Напомним, в Полтаве чиновник местной ОВА помогала мужчинам выезжать за границу. Свои "услуги" она оценила в 10 000 долларов.

Как сообщалось, СБУ провела серию спецопераций в результате которых были обнаружены сотрудники ТЦК, бывшие МСЭК и ВЛК, а также медучреждения. Они подозреваются во внедрении "схем", целью которых было избегание мобилизации и незаконное пересечение границы.