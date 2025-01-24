На Волыни задержаны злоумышленники, которые продавали мужчинам маршруты для побега за границу
Волынские пограничники разоблачили очередную схему переправки через границу военнообязанных мужчин
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Как стало известно, злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли украинским мужчинам информацию о маршрутах движения и доставляли их на место старта. Подозреваемые – четыре человека из Ровенской и Винницкой областей.
Во время обысков, проведенных по месту их жительства, правоохранители изъяли 3 автомобиля, мобильные телефоны, банковские карты и более 30 000 долларов США.
Сколько стоили такие "услуги" – не сообщается.
По данному факту продолжается досудебное расследование, начатое по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Речь идет о незаконной переправке лиц через государственную границу. Одному из пособников организатора схемы объявлено о подозрении.
Напомним, в Полтаве чиновник местной ОВА помогала мужчинам выезжать за границу. Свои "услуги" она оценила в 10 000 долларов.
Как сообщалось, СБУ провела серию спецопераций в результате которых были обнаружены сотрудники ТЦК, бывшие МСЭК и ВЛК, а также медучреждения. Они подозреваются во внедрении "схем", целью которых было избегание мобилизации и незаконное пересечение границы.