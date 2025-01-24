В Киевской области мужчины платили 40 тысяч грн за статус "ограниченно годный"

фото: Киевская областная прокуратура

В Белой Церкви заключили под стражу врача ВЛК, который требовал 40 000 грн за запись «ограниченно пригодный» в медицинской карточке

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Как стало известно, медик обещал военнообязанному записать диагноз в медицинских документах и в дальнейшем повлиять на принятие решения председателем военно-врачебной комиссии по составлению ложного заключения комиссии с установлением категории годности военной службы в тыловых подразделениях.

Правоохранители задержали горе-врача во время передачи денег – 40 тысяч грн. Злоумышленника задержали. Ему грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, сотрудница Департамента Полтавской ОВА помогала мужчинам "списаться" с учета и уехать за границу. За свои услуги злоумышленница просила 10000 долларов.

Ранее в Черкасской области разоблачили бывшего начальника районного ТЦК и СП. Мужчина организовал схему уклонения от мобилизации для военнообязанных. За "решение проблем" он получил 2000 долларов.