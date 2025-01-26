Работал через фиктивное предприятие: на Львовщине отправили за решетку организатора схемы для уклонистов

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Суд во Львовской области вынес приговор организатору незаконной переправки мужчин за границу. Фигурант получил пять лет тюрьмы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы.

Как доказали в суде прокуроры, 27-летний житель Львовщины осуществлял переправку мужчин за границу через фиктивное предприятие по международным грузоперевозкам, созданное на территории Украины.

"Злоумышленник заключал "липовые" договоры о трудоустройстве, в дальнейшем сведения о псевдоводителях вносились в систему "Путь"", - говорится в сообщении.

В свой незаконный бизнес мужчина привлек четырех сообщников. Свои услуги фигуранты оценивали в 5 тысяч долларов с человека. "Клиентами" группы дельцов были мужчины мобилизационного возраста.

Суд признал организатора виновным в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и назначил наказание в виде лишения свободы на 5 лет.

Напомним, ранее волынские пограничники разоблачили очередную схему переправки через границу военнообязанных мужчин. Злоумышленники за денежное вознаграждение предоставляли украинским мужчинам информацию о маршрутах движения и доставляли их к месту старта.