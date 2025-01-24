В Запорожье будут судить мужчину, укравшего средства со счета военного. Ранее подозреваемый уже был судим.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews .

Выяснилось, что в марте 2024 года 40-летний военный потерял свой мобильный телефон. Однако он не сразу заблокировал SIM-карту. Этим воспользовался злоумышленник: он нашел эту "симку" и вставил ее в свой телефон. После этого он восстановил пароль входа в мобильное приложение банка.

Таким образом, злоумышленник получил доступ к банковским счетам военного. Впоследствии он перечислил деньги потерпевшего на разные банковские карты (и на свою, и на карты других лиц), а затем снимал эти средства в банкоматах.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 185 (Кража), ч.1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.

За это преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

26-летний житель Запорожья воспользовался SIM-картой, которую потерял военнослужащий. Мужчина таким образом получил доступ к банковскому счету защитника и украл оттуда 280 тысяч гривен. Правоохранители уже собрали все доказательства преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Кривого Рога украл деньги со счета отца погибшего защитника . Он признался, что услышал от знакомого о денежной помощи в связи с гибелью сына-военнослужащего, а затем – украл его карточку.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине разоблачили так называемый "call-центр", который выманивал деньги у "клиентов" . Мошенники "заработали" как минимум 3 миллиона гривен.