13:56  24 января
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
05:39  24 января
В Одессе рэкетиры "выбивали" несуществующий долг с военнослужащего ВСУ
00:29  24 января
Украинец "купил" троих детей за 6000 евро для выезда за границу
UA | RU
UA | RU
24 января 2025, 14:41

Житель Запорожья украл у военного большую сумму денег с банковской карты

24 января 2025, 14:41
Читайте також українською мовою
Читайте також
українською мовою

В Запорожье будут судить мужчину, укравшего средства со счета военного. Ранее подозреваемый уже был судим.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Запорожской области, передает RegioNews .

Выяснилось, что в марте 2024 года 40-летний военный потерял свой мобильный телефон. Однако он не сразу заблокировал SIM-карту. Этим воспользовался злоумышленник: он нашел эту "симку" и вставил ее в свой телефон. После этого он восстановил пароль входа в мобильное приложение банка.

Таким образом, злоумышленник получил доступ к банковским счетам военного. Впоследствии он перечислил деньги потерпевшего на разные банковские карты (и на свою, и на карты других лиц), а затем снимал эти средства в банкоматах.

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 185 (Кража), ч.1 ст. 209 (Легализация (отмывание) имущества, полученного преступным путем), ч. 5 ст. 361 (Несанкционированное вмешательство в работу информационных (автоматизированных), электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей) Уголовного кодекса Украины.

За это преступление мужчине грозит до 15 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

26-летний житель Запорожья воспользовался SIM-картой, которую потерял военнослужащий. Мужчина таким образом получил доступ к банковскому счету защитника и украл оттуда 280 тысяч гривен. Правоохранители уже собрали все доказательства преступления.

Напомним, ранее сообщалось, что житель Кривого Рога украл деньги со счета отца погибшего защитника . Он признался, что услышал от знакомого о денежной помощи в связи с гибелью сына-военнослужащего, а затем – украл его карточку.

Также сообщалось, что на Днепропетровщине разоблачили так называемый "call-центр", который выманивал деньги у "клиентов" . Мошенники "заработали" как минимум 3 миллиона гривен.

полиция банковская карточка аферист
На Львовщине разоблачили банкиров, укравших более 5 млн грн клиентов через перевыпуск карт
21 января 2025, 16:55
Все новости »
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
13 января 2025
Полтава может потерять древний Крестовоздвиженский монастырь
Полтава может потерять один из своих самых известных и узнаваемых символов – древний Крестовоздвиженский монастырь. Все – из-за длительного оползня, который происходит на горе, где расположен монастыр...
В Украину вернули тела 757 погибших военных
24 января 2025, 14:45
На Волыни задержаны злоумышленники, которые продавали мужчинам маршруты для побега за границу
24 января 2025, 14:40
В Киевской области из-за чрезвычайной ситуации эвакуировали жителей многоэтажки: подробности
24 января 2025, 14:22
Зеленский назначил новую представительницу президента в Крыму
24 января 2025, 14:19
В Днепропетровской области 8-летний ребенок вызвал полицию на выдуманное убийство
24 января 2025, 14:10
На Тернопольщине предприниматели за 14 000 долларов помогали мужчинам уклоняться от мобилизации
24 января 2025, 14:03
Неутешительные прогнозы: население Украины может уменьшиться до 29 миллионов
24 января 2025, 14:01
В Украине пополнили список запрещенных российских сайтов с пиратскими фильмами
24 января 2025, 13:56
Чиновники КГГА присвоили несколько миллионов гривен на ремонт школьных укрытий
24 января 2025, 13:39
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
Все публикации »
Сергей Корсунский
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »