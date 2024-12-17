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17 декабря 2024, 20:09

В Киевской области задержали мужчину, который обокрал военных в хостеле

17 декабря 2024, 20:09
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фото: полиция
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Правоохранители в Киевской области задержали мужчину, который украл личные вещи военнослужащих. Вору грозит до восьми лет лишения свободы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

Как выяснили полицейские, фигурант незадолго до совершения преступления познакомился с военнослужащими, остановившимися на ночь в одном из хостелов Киевской области.

"Когда мужчины заснули, злоумышленник похитил у них мобильные телефоны, павербанки и скрылся", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечают в полиции, злоумышленник использовал один из украденных телефонов, что перевести на свой счет около 20 тысяч гривен со счета потерпевшего.

Злоумышленником оказался 33-летний житель Харьковской области, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности.

Мужчине сообщили о подозрении в совершении кражи в условиях военного положения, ему грозит наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

Напомним, ранее правоохранители сообщили о подозрении жителю Киева , который попросил у знакомого военнослужащего телефон, якобы позвонить, а на самом деле через интернет-банкинг снял с его счета почти 80 тыс. человек. гривен.

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