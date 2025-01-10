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Правоохранители задержали мужчину, ограбившего магазин с оружием в Шевченковском районе Харькова

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Харьковской области.

Как рассказали в полиции, мужчина попросил работника магазина показать ему устройство для отстрела патронов, снаряженное резиновыми пулями. Взяв в руки оружие, парень сбежал из магазина вместе с имуществом.

Вора задержали в тот же день. Это 19-летний студент одного из харьковских университетов.

Парню сообщили о подозрении в грабеже. Грабеж, совершенный в условиях военного, наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области 19-летний парень украл деньги у матери без вести пропавшего бойца ВСУ.