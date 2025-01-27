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27 січня 2025, 10:28

Забрав все прямо з салону авто: киянин обікрав підприємців на ярмарку

27 січня 2025, 10:28
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Фото: Нацполіція
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Доки підприємці вивантажували свій товар на ярмарку, чоловік обікрав їхні автівки і втік

Про це повідомляє Поліція Києва, інформує RegioNews.

Це сталося у Святошинському районі столиці, під час ярмарок. Двоє підприємців приїхали туди і вивантажували свій товар. Тим часом чоловік викрав з їхніх машин готівку на суму 10 000 гривень, мобільний телефон та особисті речі. Правоохоронці затримали зловмисника.

Крадієм виявився 53-річний киянин, який раніше вже мав проблеми з законом. Поліцейські забрали у нього все, що він вкрав. Тепер чоловік опинився під вартою. Йому загрожує до 8 років увʼязнення.

Надаємо, раніше в Харкові 19-річний студент обікрав магазин зі зброєю. Хлопець попросив продавців показати йому пристрій для відстрілу патронів, споряджених гумовими кулями, а потім втік разом з товаром. Тепер йому загрожує до 10 років ув'язнення.

Також повідомлялося, що в Києві затримали чоловіка, який обікрав військових. Він познайомився з ними у хостелі. Коли вони заснули - він вкрав телефони та павербанки, і втік. Тепер йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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