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26 января 2025, 13:11

В Черкассах украли систему освещения возле инсталляции, посвященной пропавшим без вести военным

26 января 2025, 13:11
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фото: facebook.com/dirparkche
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Правоохранители в Черкассах устанавливают вандалов, похитивших систему освещения в парке Победы возле инсталляции "Сердце надежды"

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Черкасской области.

Информацию о краже полицейские получили 24 января.

Об этом случае вандализма сообщили и в коммунальном предприятии Черкасского горсовета "Дирекция Парков". Там напомнили, что инсталляция "Сердце надежды" была установлена в парке в Черкассах 30 августа 2024 года. Она посвящена военным, пропавшим без вести на войне.

"Установление этого знака было инициативой семей пропавших без вести воинов, чтобы они имели, где собраться вместе, чтобы каждый из них ощутил надежду, понял, что такая семья не одинока. И вот находится человек, который ради какой-то материальной выгоды готов разорить такое место! Просто нет слов", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 января в Терешковской общине Полтавской области срезали плакат с изображением погибшего военного на Аллее Героев. Полиция начала уголовное производство и разыскивает вандалов.

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