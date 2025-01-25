Мужчина напал с ножом на знакомого, который гулял возле своего дома с собакой, и нанес ему удары в грудь

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews .

Это произошло на одной из улиц Днепровского района столицы. В полицию обратилась женщина и заявила о драке двух мужчин, один из которых тяжело ранен. На место инцидента прибыли и правоохранители, и скорая помощь.

Выяснилось, что мужчины уже были знакомы. Злоумышленник по неприязни спровоцировал драку с мужчиной, который гулял с собакой на улице. Он нанес ему ножом удары в живот и грудь. В результате пострадавший получил тяжелые ранения. Медики госпитализировали его в больницу.

47-летнего нападающего полиция задержала прямо в его доме недалеко от места инцидента. Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 Уголовного Кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение). Теперь ему грозит до 8 лет тюрьмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтаве мужчина избил женщину, потому что она отказалась дать ему 10 гривен . По словам пострадавшей, он обратился к ней за помощью на улице, попросив денег на проезд в общественном транспорте. Когда она сказала, что нет денег, он начал избивать ее.

Также сообщалось, что в Тернопольской области избили общественного активиста . По данным правоохранителей, вблизи местного клуба кто-то распил газовый баллончик. На место инцидента прибыли и местный активист. Впоследствии один из присутствующих начал приставать к Роману и ударил его в лицо. Активист был госпитализирован.