Чоловік напав з ножем на знайомого, який гуляв біля свого будинку з собакою, і завдав йому ударів в груди

Про це повідомляє Поліція Києва, інформує RegioNews.

Це сталося на одній з вулиць Дніпровського району столиці. До поліції звернулась жінка і заявила про бійку двох чоловіків, один з яких – тяжко поранений. На місце інциденту прибули і правоохоронці, і "швидка допомога".

Зʼясувалося, що чоловіки вже були знайомі. Зловмисник через неприязнь спровокував бійку з чоловіком, який гуляв із собакою на вулиці. Він завдав йому ножем ударів у живіт та груди. Внаслідок цього постраждалий отримав тяжкі поранення. Медики госпіталізували його до лікарні.

47-річного нападника поліція затримала прямо в його оселі неподалік від місця інциденту. Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального Кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження). Тепер йому загрожує до 8 років увʼязнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Полтаві чоловік побив жінку, бо вона відмовилась дати йому 10 гривень. За словами постраждалої, він звернувся до неї за допомогою на вулиці, попросивши грошей на проїзд у громадському транспорті. Коли вона сказала, що не має грошей, він почав бити її.

Також повідомлялося, що на Тернопільщині побили громадського активіста. За даними правоохоронців, поблизу місцевого клубу хтось розпилив газовий балончик. На місце інциденту прибув і місцевий активіст. Згодом один з присутніх почав чіплятися до Романа і вдарив його в обличчя. Активіста госпіталізували.