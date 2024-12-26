В Тернопольской области избили общественного активиста
Правоохранители в Тернопольской области начали уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений общественному активисту
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.
По данным местных медиа, речь идет об активисте Романе Довбенко.
Инцидент произошел в Бучаче 25 декабря около 23:40. Правоохранители получили сообщение, что вблизи местного клуба неизвестный распилили газовый баллончик. На место происшествия прибыл и местный активист Роман Довбенко.
"Один из присутствующих на данном конфликте начал приставать к Роману Довбенко - ударил в лицо, в результате чего он получил травму головы и был госпитализирован в больницу", - сообщили в полиции.
Нападавшим оказался житель Тернополя.
Подробности инцидента сам активист рассказал на своей странице в Facebook.
"Вчера под ночным клубом в Бучаче произошло несколько инцидентов, из-за которых неоднократно вызывали полицию. Я сам был очевидцем одного из них и вызвал полицию, а в другом большая пьяная компания вообще решила, что держат Бога за бороду и стучали мне в окна автомобиля. Несмотря на это, я не побоялся сам один выйти из машины, держа руки в карманах. В результате получил два удара по голове", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее в Днепре двое мужчин напали на активистку.