В Тернопольской области избили общественного активиста

фото: Facebook

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольщины.

По данным местных медиа, речь идет об активисте Романе Довбенко.

Инцидент произошел в Бучаче 25 декабря около 23:40. Правоохранители получили сообщение, что вблизи местного клуба неизвестный распилили газовый баллончик. На место происшествия прибыл и местный активист Роман Довбенко.

"Один из присутствующих на данном конфликте начал приставать к Роману Довбенко - ударил в лицо, в результате чего он получил травму головы и был госпитализирован в больницу", - сообщили в полиции.

Нападавшим оказался житель Тернополя.

Подробности инцидента сам активист рассказал на своей странице в Facebook.

"Вчера под ночным клубом в Бучаче произошло несколько инцидентов, из-за которых неоднократно вызывали полицию. Я сам был очевидцем одного из них и вызвал полицию, а в другом большая пьяная компания вообще решила, что держат Бога за бороду и стучали мне в окна автомобиля. Несмотря на это, я не побоялся сам один выйти из машины, держа руки в карманах. В результате получил два удара по голове", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Днепре двое мужчин напали на активистку.