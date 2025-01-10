В Полтаве мужчина избил незнакомую женщину, отказавшуюся дать ему 10 гривен

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Суд в Полтаве вынес приговор мужчине, который избил женщину из-за того, что она отказала ему в просьбе дать 10 гривен

Соответствующее дело рассматривал Киевский районный суд Полтавы, передает RegioNews.

Обвиняемый является уроженцем Закарпатья. Ранее не судимый, на момент совершения преступления официально не был трудоустроен.

Инцидент произошел 30 августа 2023 года. Мужчина подошел к девушке, которая занималась на спортивной площадке и спросил, где остановка общественного транспорта, а также попросил 10 гривен на проезд. Он объяснил свою просьбу тем, что ему еще не выплатили заработную плату. Однако мужчина получил отказ.

Потерпевшая рассказала, что он также попросил у нее попить воды, но она ему отказала и продолжила заниматься. После этого нападающий толкнул женщину и начал избивать ее в лицо и требовать деньги. Женщина сказала, что нет денег, но пообещала отдать мобильный телефон и украшения, если он ее отпустит. Воспользовавшись моментом, потерпевшая сбежала в ближайший магазин и позвонила своему отцу, вызвала скорую и полицию.

Отец пострадавшей приехал на место происшествия, разыскал нападавшего на улице и задержал его. Осужденный настаивал на том, что никаких ценностей или денег у потерпевшей не требовал, а нанес телесные повреждения ей из-за внезапно возникшего обиды.

У пострадавшей обнаружили телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы, сотрясения головного мозга и гиперпигментации слизистой нижней губы.

Суд признал мужчину виновным по статье УКУ "Разбой". Ему назначили восемь лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ужгороде группа мужчин напала на правоохранителей, исполнявших служебные обязанности. Злоумышленники нанесли потерпевшим телесные повреждения и скрылись с места происшествия. Их задержали.