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24 января 2025, 17:41

В Днепре мужчина ударил бывшую жену и избил своего отца до смерти

24 января 2025, 17:41
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Фото: Нацполиция
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Днепрянин избил своего отца, из-за чего пенсионер скончался в больнице от полученных травм

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews .

Это произошло 9 января около 12:00 в Индустриальном районе Днепра. 47-летний мужчина во время ссоры ударил бывшую жену. В результате женщина упала на землю. Нападающий ушел с места событий и отправился к своему отцу.

Впоследствии днепрянин поссорился с отцом. Не сдержав агрессии, мужчина несколько раз ударил по голове пенсионера. От полученных травм 78-летний пенсионер скончался в больнице.

Правоохранители задержали нападающего. Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) и ч.2 ст.121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Белой Церкви избили 12-летнюю девочку . Подростки опубликовали в сети видео, где они бьют ее и требуют у нее деньги.

Также сообщалось, что во Львове мужчина и женщина ограбили 87-летнего пенсионера и убили его . Тело 87-летнего мужчины нашли с признаками насильственной смерти прямо в квартире.

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