Фото: ГСЧС

В ночь на 25 января российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами-камикадзе, "целью" стал жилой дом

Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, передает RegioNews .

В ночь на 25 января Киевщина оказалась под ударом вражеских БПЛА. "Целью" окупантов стал 9-ти этажный жилой дом в Вишневом. В результате атаки возник пожар. Спасатели эвакуировали местных жителей.

По словам спасателей, произошло разрушение балконов с 5 по 9 этаж. Были спасены три человека с 5-го этажа и два человека с 7-го этажа. Среди эвакуированных – двое детей. К счастью, никто не пострадал и не погиб.

Также в результате вражеской атаки произошел пожар в здании производственного помещения в Фастовском районе. К счастью, тоже без пострадавших. Спасатели ликвидировали пожар на площади в 600 квадратных метров.

Напомним, 23 января враг обстрелял ракетами Запорожья . В результате атаки разрушена многоэтажка, еще 13 были повреждены. Пострадали также частные дома. Есть пострадавшие: более 25-ти местных жителей обратились за помощью медиков.

Также сообщалось, что 22 января россияне атаковали БПЛА Николаев . В результате обстрела есть разрушения и пострадавшие. В частности, разрушен мансардный этаж многоквартирного дома, в одной из квартир возник пожар. Спасатели эвакуировали местных жителей. Среди пострадавших 74-летняя женщина, госпитализированная медиками.