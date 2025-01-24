фото: Генеральний штаб ВСУ / Facebook

С вечера 23 января силы обороны Украины сбили 25 беспилотников, которые российские военные запустили по Украине

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает RegioNews.

Россияне атаковали Украину 58 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов по направлениям.

По состоянию на 09:00 подтверждено сбитие 25 беспилотников в Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Львовской областях.

27 вражеских дронов-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

К сожалению, в результате вражеского удара на Киевщине и Черниговщине пострадали люди, есть погибшие. Повреждены многоквартирные и частные дома, автомобили. Специальные службы ликвидируют последствия, пострадавшим оказывается помощь.

Напомним, в Киевской области из-за падения обломков дронов возник пожар в 10-этажке. Разрушен частный дом. Погибли три человека.

На Черниговщине в результате вражеской атаки повреждены дома и авто.