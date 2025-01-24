Харьков оказался под массированной атакой российских БпЛА

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Сегодня днем, 24 января, российские оккупанты направили на Харьков много ударных дронов. Есть попадания в Основянском районе города

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.

"У нас уже один "прилет" в городе, предварительно в Основянском районе. Детали выясняем. В связи с тем, что в небе над городом много ударных дронов, будьте очень осторожны!", – говорится в сообщении.

Напомним, 24 января российские кафиры атаковали беспилотником поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеского удара пострадали двое местных жителей.