Фото: ДСНС

У ніч на 25 січня російські окупанти атакували Київську область дронами-камікадзе, "ціллю" сталв житловий будинок

Про це повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій, інформує RegioNews.

У ніч на 25 січня Київщина опинилась під ударом ворожих БПЛА. "Ціллю" окупантів став 9-ти поверховий житловий будинок у Вишневому. Внаслідок атаки виникла пожежа. Рятувальники евакуйовували місцевих жителів.

За словами рятувальників, сталася руйнація балконів з 5 по 9 поверх. Було врятовано трьох людей з 5-го поверху та двох людей з 7-го поверху. Серед евакуйованих - двоє дітей. На щастя, ніхто не постраждав і не загинув.

Також в результаті ворожої атаки сталась пожежа в будівлі виробничого приміщення у Фастівському районі. На щастя, також без постраждалих. Рятувальники ліквідували пожежу на площі 600 квадратних метрів.

Нагадаємо, 23 січня ворог обстріляв ракетами Запоріжжя. Внаслідок атаки зруйнована багатоповерхівка, ще 13 - були пошкоджені. Постраждали також приватні будинки. Є постраждалі: понад 25 місцевих жителів звернулися за допомогою медиків.

Також повідомлялося, що 22 січня росіяни атакували БПЛА Миколаїв. Внаслідок обстрілу є руйнування та постраждалі. Зокрема, зруйновано мансардний поверх багатоквартирного будинку, в одній з квартир виникла пожежа. Рятувальники евакуйовували місцевих жителів. Серед постраждалих 74-річна жінка, яку госпіталізували медики.