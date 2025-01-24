Россияне ударили беспилотником по Херсону: ранен мужчина

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В пятницу днем, 24 января, оккупационные войска РФ в очередной раз атаковали Херсон БпЛА. В результате удара вражеского дрона пострадал мужчина

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Херсонской областной военной администрации.

По имеющимся данным, захватчики направили БпЛА на город около 16:00. В результате удара пострадал 64-летний мужчина. Пенсионер находился на улице.

"Он получил взрывную травму, контузию, обломочные ранения руки и ноги. Пострадавший был доставлен в больницу для оказания медпомощи. Его состояние — средней тяжести", — говорится в сообщении.

Напомним, 24 января российские оккупанты атаковали беспилотником поселок Антоновка Херсонского района. В результате вражеского удара пострадали двое местных жителей.