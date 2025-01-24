В Киеве иностранец "продавал браки" с украинками ради удостоверения

Украинки вступали в брак с иностранцами за 2-10 тысяч гривен

Правоохранители разоблачили схему фиктивных браков в столице. Организатором "бизнеса" оказался проживающий в Киеве иностранец. Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews .

48-летний иностранец еще в 2023 году организовал "свадебный бизнес". В этом ему помогал 31-летний "земляк", тоже живущий в Киеве. Также с ними работала 53-летняя жительница Киевской области.

Потенциальными клиентами становились граждане Центральной Азии и Закавказского региона. Им предлагали фиктивный брак с украинкой для получения вида на жительство. Женщинам, которые соглашались на такую "свадьбу", платили 2-10 тысяч гривен. При этом сами злоумышленники на этой "услуге" получали до 3 тысяч долларов США.

Правоохранители провели обыски у подозреваемых и нашли там черновые записи с данными "клиентов". Также изъяли незаконную "прибыль" и автомобиль.

Суд избрал "бизнесменам" меру пресечения в виде содержания под стражей. Им объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины. Эта статья предусматривает наказание в виде заключения сроком от 7 до 9 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Киеве задержали рэкетиров, требовавших несуществующий долг медика. По данным полиции, группа ранее судимых мужчин якобы занималась "выбиванием долгов". С врача они требовали 7 тысяч долларов несуществующего долга.

Также сообщалось, что в столице полиция начала расследование по избиению ребенка . Известно, что избили девочку-подростка. Сам процесс избиения обидчики сняли на видео и опубликовали в Интернете.