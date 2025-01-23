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Ночью 20 января в селе Софиевская Борщаговка Бучанского района двое мужчин похитили маленького ребенка, а мать закрыли в квартире

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В квартиру женщины, которая сама воспитывает ребенка, ворвались знакомые мужчины, узнавшие о его сбережениях. Злоумышленники потребовали вернуть вымышленный долг в 200 тысяч долларов. Когда женщина отказалась признавать себя "должницей", они похитили ее годовалую дочь. Кроме того, злоумышленники забрали 17 тысяч гривен, документы и два мобильных телефона, после чего скрылись.

Полицейские установили, что ребенок находится в Киеве, в квартире подельницы похитителей. К счастью, девочка не пострадала.

Меньше чем за сутки правоохранители задержали всех злоумышленников. Ими оказались двое киевлян 21 и 22 лет, а также их 31-летняя сообщница.

По данному факту возбуждено уголовное производство по факту вымогательства и похищения ребенка (ч. 4 ст. 189 и ч. 2 ст. 146 УК Украины). Следствие продолжается.

Напомним, ранее в Киеве задержали рэкетиров, требовавших с врача несуществующий долг в 7000 долларов.