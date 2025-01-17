В Киеве задержали рэкетиров, требовавших с врача несуществующий долг

фото: полиция

В Киеве задержали группу из четырех ранее судимых мужчин, которые якобы занимались выбиванием долгов на заказ. В частности, по материалам дела, требовали у столичного врача 7 тысяч долларов вымышленного долга.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру и полицию.

По данным правоохранителей, организовал преступную группу неоднократно осужденный житель Чернигова.

"Он и еще трое киевлян с криминальным прошлым запугивали "должников", угрожали им и заставляли отдать деньги", - говорится в сообщении прокуратуры.

В частности, у врача одной из частных клиник Киева подозреваемые требовали 7 тысяч долларов США долга, которого на самом деле не существовало, утверждают в прокуратуре.

Правоохранители сообщили, что организатор и двое участников группировки были задержаны во время получения ими 3000 долларов от пострадавшего.

Во время обысков правоохранители изъяли: 37 900 долларов, более 60 000 гривен, автомат АК, боевые патроны, комплектующие к оружию и автомобили, на которых передвигались фигуранты.

Задержанным объявили подозрение в вымогательстве. Им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Напомним, ранее в Житомирской области задержали рэкетиров, которые "выбивали" деньги из тяжелораненого бойца ВСУ и его жены.