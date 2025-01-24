Бросился с ножом на следователя: в Киеве мужчина едва не убил работника ГБР
Столичная полиция задержала 28-летнего жителя Киева, пытавшегося убить следователя Государственного бюро расследований (ГБР) во избежание ответственности за ранее совершенное преступление. Ему грозит пожизненное лишение свободы
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.
Инцидент произошел во время следственных действий в доме подозреваемого. Внезапно мужчина схватил кухонный нож и нанес правоохранителю ножевые ранения, после чего сбежал.
Для задержания нападавшего привлекли спецназовцев КОРД. Фигуранту сообщили о подозрении в покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.
Злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.
Напомним, в Одесской области работник ТЦК во время обысков ГБР угрожал детективам пистолетом.