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24 января 2025, 04:35

Бросился с ножом на следователя: в Киеве мужчина едва не убил работника ГБР

24 января 2025, 04:35
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фото: Нацполиция
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Столичная полиция задержала 28-летнего жителя Киева, пытавшегося убить следователя Государственного бюро расследований (ГБР) во избежание ответственности за ранее совершенное преступление. Ему грозит пожизненное лишение свободы

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

Инцидент произошел во время следственных действий в доме подозреваемого. Внезапно мужчина схватил кухонный нож и нанес правоохранителю ножевые ранения, после чего сбежал.

Для задержания нападавшего привлекли спецназовцев КОРД. Фигуранту сообщили о подозрении в покушении на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей.

Злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Одесской области работник ТЦК во время обысков ГБР угрожал детективам пистолетом.

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