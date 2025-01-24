У Києві іноземець "продавав шлюби" з українками заради посвідки

Правоохоронці викрили схему фіктивних шлюбів у столиці. Організатором "бізнесу" виявився іноземець, який проживає в Києві. Про це повідомляє поліція Києва, передає RegioNews.

48-річний іноземець ще в 2023 році організував "весільний бізнес". У цьому йому допомагав 31-річний "земляк", який теж живе в Києві. Також з ними працювала 53-річна жителька Київщини.

Потенційними "клієнтами" ставали громадяни Центральної Азії та Закавказького регіону. Їм пропонували фіктивний шлюб з українкою для отримання посвідки на тимчасове проживання. Жінкам, які погоджувались на таке "весілля" платили 2-10 тисячі гривень. При цьому самі зловмисники на цій "послузі" отримували до 3 тисяч доларів США.

Правоохоронці провели обшуки у підозрюваних, і знайшли там чорнові записи з даними "клієнтів". Також вилучили незаконний "прибуток" та автомобіль.

Наразі суд обрав "бізнесменам" запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Їм оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України - незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Ця стаття передбачає покарання у вигляді увʼязнення на строк від 7 до 9 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали рекетирів, які вимагали неіснуючий борг з медика. За даними поліції, група раніше засуджених чоловіків нібито займалися "вибиванням боргів". З лікаря вони вимагали 7 тисяч доларів неіснуючого боргу.

Також повідомлялося, що у столиці поліція розпочала розслідування щодо побиття дитини. Відомо, що побили дівчинку-підлітка. Сам процес побиття кривдники зняли на відео та опублікували в інтернеті.