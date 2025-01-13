В Киеве автомобиль влетел в киоск

фото: t.me/kievinfo_kyiv

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Как видно из обнародованных фото, автомобиль врезался в киоск.

Есть ли пострадавшие в результате ДТП, пока неизвестно.

Напомним, 9 января на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры произошел прорыв труб теплосети. Улицу залило горячей водой. Впоследствии на месте прорыва трубы обрушилась стена здания.