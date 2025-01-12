фото: vsn.ua

Сегодня, 12 января, на трассе Владимир-Турийск на Волыни грузовик, посыпавший дорогу, съехал в кювет и опрокинулся

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на местные медиа.

Авария произошла недалеко от заведения "Турийское подворье". Грузовик доставали из кювета с помощью крана.

Отметим, сегодня на Волыни ухудшилась погода - наблюдается снегопад и гололедица на дорогах.

Напомним, ранее стало известно, что в оккупированном Иловайске в Донецкой области перевернулся пассажирский автобус. В результате аварии погибли три человека, пострадавших почти 30.