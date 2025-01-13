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13 січня 2025, 08:34

У Києві автівка влетіла у кіоск

13 січня 2025, 08:34
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фото: t.me/kievinfo_kyiv
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Вранці, 13 січня, на столичній Русанівці сталася дорожньо-транспортна пригода

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Як видно з оприлюднених фото, автівка врізалася у кіоск.

Чи є постраждалі внаслідок ДТП, наразі невідомо.

Нагадаємо, 9 січня на перехресті вулиць Жилянської та Симона Петлюри стався прорив труб тепломережі. Вулицю залило гарячою водою. Згодом на місці прориву труби обвалилася стіна будівлі.

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