Из-за прорыва трубы в Киеве обрушилась стена здания
Прорыв теплосети возле главного железнодорожного вокзала в Киеве повлек за собой частичное разрушение здания
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Новини.LIVE.
Здание, в котором обрушилась стена, это магазин. Предварительно пострадавших нет.
Инцидент произошел на улице Жилянской в Киеве.
Напомним, сегодня, 9 января, примерно в 18 часов на перекрестке улиц Жилянской и Симона Петлюры произошел прорыв труб теплосети. Улицу залило горячей водой. Сначала в полиции сообщили об усложнении движения транспорта на этом участке дороги, однако через некоторое время сообщили, что движение возобновлено.
Однако уже через час движение транспорта по улице Симона Петлюры было перекрыто повторно.
В Киеве у железнодорожного вокзала прорвало трубу с горячей водойВсе новости »
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